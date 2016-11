Broederliefde winnaar MTV EMA Best Dutch Act

ROTTERDAM - De Rotterdamse rapformatie Broederliefde heeft woensdagavond de MTV EMA voor Best Dutch Act in de wacht gesleept. Broederliefde kreeg de muziekprijs tijdens de openingsavond van de MTV Music Week in Rotterdam. De andere kanshebbers op de publieksprijs waren Douwe Bob, Sam Feldt, Julian Jordan en Ronnie Flex. De afgelopen drie jaar won Kensington deze prijs.

Door ANP - 2-11-2016, 23:02 (Update 2-11-2016, 23:02)

Broederliefde, bestaande uit Emms, Jerr, Sjaf, Mella en Edson, maakt nu ook kans in de categorie Best Worldwide Act tijdens de MTV EMA 2016. Het publiek kan in deze categorie vanaf donderdag stemmen op de website van MTV EMA.

MTV zendt de awarduitreiking zondagavond 21.00 uur live uit vanuit Rotterdam Ahoy. Tijdens het evenement zijn er optredens te zien van Bruno Mars, Kings of Leon, OneRepublic, Martin Garrix, Afrojack, Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson. Popster Bebe Rexha presenteert de show en treedt tevens op.