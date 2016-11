Wereldberoemde clown Oleg Popov overleden

ROSTOV - De wereldberoemde Russische clown Oleg Popov is woensdag op 86-jarige leeftijd overleden in Rostov aan de Don. Dat heeft Edward Zapasjni, de directeur van het Moskouse staatscircus, bekendgemaakt via persbureau RIA Novosti.

Door ANP - 2-11-2016, 22:33 (Update 2-11-2016, 22:33)

"Hij was daar op tour. Ik heb contact gehad met zijn producer en gezegd dat we alle mogelijke assistentie zullen verlenen en voor een groots afscheid willen zorgen in ons circus'', aldus Zapasjni.

Popov werd op 31 juli 1930 geboren in de Russische plaats Viroebovo. Hij werd wereldwijd bekend door zijn formidabele talent. De Franse journaliste Jacqueline Cartier gaf hem de bijnaam de Zonneschijn Clown. Popov woonde lang in Duitsland, na in 1991 te zijn hertrouwd met een Duitse. Dat huwelijk werd in Breda voltrokken. Popov heeft in de loop der jaren vaak opgetreden in Nederland.