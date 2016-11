Getuigenis Taylor Swift ligt op straat

DENVER - Taylor Swift heeft een zeer gedetailleerde getuigenverklaring afgelegd over het incident waarbij ze door een radio-dj in de billen werd geknepen. TMZ publiceerde woensdag de twintig pagina's uit het verslag van de verklaring die de zangeres heeft afgelegd aan de advocaten van de radiopresentator uit Denver.

Door ANP - 2-11-2016, 18:08 (Update 2-11-2016, 18:08)

Taylor vertelt uitgebreid over het incident in 2013 tijdens een 'meet and greet". Taylor: ''Toen hij me vastpakte bij mijn billen, was ik geschokt. Ik wist nauwelijks meer wat uit te brengen." Taylor vertelt in de uitgelekte notulen dat ze net wilde poseren voor een foto toen Mueller kans zag zijn hand onder haar rokje te brengen. ''Het was net alsof iemand het licht van mijn persoonlijkheid uitschakelde."

Ze beweert dat dj David Mueller haar onder haar kleren betastte. ''Hij raakte me onder mijn rok en pakte mijn billen precies op het moment dat ik wilde poseren voor de foto. Ik denk dat het zijn intentie was om precies op dat moment toe te slaan."

Onlangs overtuigde Taylor Swift een rechter in de Amerikaanse staat Colorado ervan om de gemaakte foto niet als openbaar bewijsstuk te behandelen. Zelf zegt ze over het bewijsstuk: ''Het is onmogelijk om aan de foto te zien of die voor of na de handtastelijkheden is gemaakt. Maar ik was er zelf bij. Dus ik voelde het. Ik zag dat niet pas achteraf op de foto."