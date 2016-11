Viacom-baas belooft spectaculaire MTV EMA

AMSTERDAM - Maurice Hols kan niet wachten op de uitreiking van de EMA. De baas van Viacom Benelux, het bedrijf achter MTV in Nederland, belooft dat het een 'bijzonder spectaculair feest' wordt.

Door ANP - 2-11-2016, 13:59 (Update 2-11-2016, 13:59)

''Ik kan niet wachten. Dit wordt de twaalfde keer dat ik bij de uitreiking van de MTV EMA ben'', vertelt Hols aan BuzzE. ''De promotie is al op gang gekomen. We hebben vorige week al een grote award bij de Hofvijver geplaatst. Hopelijk voelen de Rotterdammers de buzz al.''

Woensdag is de officiële kick-off van de muziekweek. Dagenlang spelen er verschillende artiesten op verschillende locaties in de stad. Zo zijn BN'ers als Afrojack, Monica Geuze, Broederliefde, Douwe Bob, Jett Rebel, Nielson en Ronnie Flex in clubs, op boten en in cafés te vinden. Hols wil op deze manier de muziek naar de fans brengen. ''We willen het zo dichtbij mogelijk brengen. De fans moeten echt kunnen meegenieten van de muziek en toegang krijgen tot de artiesten.''

Surprise-act

Ieder jaar heeft MTV ook een verrassingsoptreden op de EMA. Wie dit jaar de mysterieuze gast is, kan Hols nog niet onthullen. ''Daar kan ik nog niets over zeggen. Maar wat wel bekend is, is dat Martin Garrix en Afrojack tijdens de internationale show gaan optreden. Ook staat Kings of Leon een dag voor de awardshow op de EMA World Stage.''

Al deze nationale en internationale sterren verblijven ook in Rotterdam tijdens de EMA. ''De hele wereld kijkt zaterdag naar Rotterdam. Het is de hotspot'', aldus Hols. De General Manager van Viacom noemt de havenstad de 'ideale plek' voor het prijzengala. ''Het is de nummer één stad als het gaat om festivalmuziek. Bovendien heeft de stad zich afgelopen jaar behoorlijk in de kijker gespeeld.''

De MTV EMA worden ook aangepakt als een festival. ''We hebben in de buurt van Ahoy al een zogenoemde 'soft search'. Mensen zonder kaartje worden gecontroleerd, maar kunnen nog wel naar de rode loper komen kijken. Daarna is er een tweede controle voor mensen met een kaartje. Het heeft echt een festival set-up.''