ANP Masmeijer ziet show met Toppers wel zitten

AMSTERDAM - Als De Toppers nog een nieuwe zanger zoeken, mogen ze Frank Masmeijer bellen. “Dat zou leuk zijn”, zei de voormalig showmaster woensdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100% NL.

Door ANP - 2-11-2016, 10:28 (Update 2-11-2016, 10:28)

Frank, die in België wordt verdacht van cocaïnehandel, dook onlangs voor het eerst sinds jaren weer de studio in om de titelsong van zijn reallifeserie, Ik geloof in morgen, op te nemen. “Ik zong vroeger ook veel in mijn programma’s en heb ook nog een plaat opgenomen in Duitsland”, vertelde Frank over zijn zangcarrière.

Als hij daadwerkelijk het podium mag delen met René Froger, Jeroen van der Boom en Gerard Joling, weet Frank al welk nummer hij wil brengen. “Jailhouse Rock”, grapte de voormalig showmaster. “Een van de nieuwe Toppers, dat zou toch mooi zijn.”