ANP Geen extra spanning bij pianobroers Jussen

AMSTERDAM - Lucas en Arthur Jussen zijn niet extra gespannen voor het concert dat ze woensdag geven in het Sydney Opera House. De show van de pianobroers vormt de zogeheten tegenprestatie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij hun staatsbezoek aan Australië.

Door ANP - 2-11-2016, 8:26 (Update 2-11-2016, 8:26)

“Extra spannend vinden we het niet. Want we zijn altijd top voorbereid!”, zegt Arthur in De Telegraaf. “En na afloop is er altijd nog ruimte voor een praatje. De vorige keer in Polen ook. Toen hebben we zelfs nog aan tafel gegeten bij de koning.”

Lucas denkt dat de koning en koningin ‘liefhebbers’ zijn van hun muziek. “Zij bepalen toch voor een belangrijk deel het cadeau dat ze geven.” Na eerdere optredens die de pianobroers verzorgden voor de koninklijke familie waren Willem-Alexander en Máxima ‘altijd enthousiast’. “Hoewel, als ze het afschuwelijk zouden vinden, zouden ze het denk ik ook niet zeggen”, vertelt Arthur. “Maar de sfeer is na afloop altijd erg los. Ze geven je een gevoel alsof ze je persoonlijk kennen. Echt heel knap.”

Vleugels

De reis naar Australië is voor de 23-jarige Lucas en zijn drie jaar jongere broer de eerste keer dat ze in het land komen. “Dat Operagebouw spreekt natuurlijk echt tot de verbeelding. Die ambiance moet ons vleugels geven vanavond”, zegt Lucas.

Voor het concert lieten de broers speciale outfits maken. “We hebben couturier Peter George d’Angelino Tap gevraagd om twee pakken voor ons te maken. Met een Australisch tintje”, verklapt Arthur. “We kunnen er nog niet te veel over zeggen, maar op de jasjes zitten typisch Australische elementen. Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder allemaal: dit is één van de meest eervolle dingen die je je kunt voorstellen.”