'BBC kon serie The Crown niet betalen'

LONDEN - Het team achter de nieuwe Netflixserie The Crown zegt dat het Amerikaanse bedrijf ze meer creativiteit en budget gaf dan publieke omroep BBC.

Regisseur Stephen Daldry deed tijdens de premiere van de serie in het Britse Lancaster een boekje open over de productie van de serie over Koningin Elizabeth II. Daldry bood de serie in eerste instantie aan bij de BBC. "Ik wilde het voor de BBC doen omdat de zender een soort Koninklijke familie is, een deel van mij jeugd en opvoeding", aldus Daldry.

De show kost naar schatting 110 miljoen euro en die hoeveelheid geld wilde de BBC volgens het productieteam niet op tafel leggen. Ook was Daldry bang dat de BBC invloed wilde uitoefenen op de toon en stijl van de serie. "Netflix daarentegen gaf ons alle vrijheid", zegt de regisseur.

The Crown vertelt het levensverhaal van de Britse Koningin Elizabeth II en het eerste seizoen beslaat de periode 1947, haar troonsbestijging, tot de Suez-crisis in 1956. De serie is vanaf 4 november te zien op Netflix.