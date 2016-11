Miranda Kerr was depressief na scheiding

LONDEN - Miranda Kerr viel in 2013 in een flinke depressie na haar scheiding van Orlando Bloom. Dat meldt de website Perez Hilton die inzage kreeg in een interview dat Kerr gaf aan het Canadese tijdschrift Elle.

Door ANP - 2-11-2016, 2:31 (Update 2-11-2016, 2:31)

In dat interview vertelt het Australische model dat ze positief in het leven staat maar dat de scheiding in 2013 haar behoorlijk dwars heeft gezeten. "Toen Orlando en ik uit elkaar gingen viel ik in een ernstige depressie. Ik begreep nooit echt waarom ik zo somber was, ik ben van nature een vrolijk persoon", vertelt Kerr.

De 33-jarige Kerr had zes jaar een relatie met Bloom, waarvan het stel drie jaar lang getrouwd was. Ze hebben samen een zoon, de 5-jarige Flynn. Ondanks de scheiding voeden ze Flynn samen op. "Dat werkt prima, als hij bij zijn vader is plan ik een fotoshoot in", aldus Kerr.

Bloom heeft inmiddels een relatie met zangeres Katy Perry maar ook Kerr heeft een nieuwe liefde gevonden. In juli maakte ze bekend te gaan trouwen met multimiljonair en baas van Snapchat, de 26-jarige Evan Spiegel.