ANP Gaga treedt op bij show Victoria's Secret

PARIJS - Lady Gaga gaat op 5 december optreden op de lingeriemodeshow van Victoria's Secret. Dat meldt E! News.

Door ANP - 2-11-2016, 2:27 (Update 2-11-2016, 2:27)

De zangeres bracht in oktober haar vijfde album, Joanne, uit en wordt gezien als de belangrijkste act van de show. Ook Bruno Mars zal tijdens de show een optreden geven.

Naar de nieuwe collectie van Victoria's Secret wordt in de modewereld met veel belangstelling uitgekeken. Of Gaga ook op de catwalk zal verschijnen is niet bekendgemaakt. De zangeres staat bekend om haar authentieke kledingstijl en combineerde eerder optredens met een loopje over de catwalk.

De show van het lingeriemerk heeft een reeks aan topmodellen gecontracteerd zoals Gigi Hadid, Kendall Jenner en Karlie Kloss. Topmodel Jasmine Tookes krijgt de eer het duurste kledingstuk van de avond te showen: een beha ingelegd met diamanten ter waarde van 2,7 miljoen euro.