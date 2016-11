Tyga lost deel schuld af

LOS ANGELES - Tyga heeft weer een stapje gezet om zijn boekhouding op orde te krijgen. De rapper heeft de eerste helft van een openstaande rekening van 200.000 dollar betaald, zei zijn advocaat dinsdag in de rechtbank. De rest moet binnen een paar weken volgen.

Door ANP - 1-11-2016, 19:16 (Update 1-11-2016, 19:16)

Een juwelier had Tyga aangeklaagd omdat hij nog altijd niet met het geld over de brug was gekomen. Zijn vriendinnetje Kylie Jenner kreeg zelfs een dagvaarding om te praten over welke dure cadeau's ze allemaal heeft gehad en wie daar voor heeft betaald. Volgens TMZ heeft Tyga het geld uit eigen zak gehaald en heeft de Kardashian-clan niets bijgedragen.

Tyga trof onlangs nog een schikking met zijn oude huurbaas over achterstallige huurschulden. De rapper moest hem nog bijna een half miljoen dollar betalen.