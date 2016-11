Bono is Glamours eerste Man of the Year

NEW YORK - De Amerikaanse versie van het modetijdschrift Glamour heeft voor het eerst iemand tot Man of the Year benoemd. U2-zanger Bono is de eerste die de mannelijke versie van het Women of the Year-beeldje krijgt, zo heeft het magazine bekendgemaakt.

Door ANP - 1-11-2016, 18:35 (Update 1-11-2016, 18:35)

Glamour roemt al sinds 1980 ieder jaar vrouwen die op bijzondere wijze iets hebben betekend in het afgelopen jaar. Dit jaar zijn dat onder meer zangeres Gwen Stefani, atlete Simone Biles en model Ashley Graham. Bono krijgt de prijs vanwege zijn bijdrage aan liefdadigheidswerk.

De zanger zegt tegenover Glamour dankbaar voor de prijs te zijn. Hij grijpt de gelegenheid aan om te pleiten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. "We kunnen daarvoor nog veel meer doen dan we denken dat we kunnen. Leiders zijn verantwoordelijk voor ons allemaal. Maar als ze vrouwen en meisjes niet steunen, stem dan op iemand anders", aldus Bono. "Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het echt gebeurt."

Alle winnaars staan in de december-uitgave van Glamour. Ook worden ze op 14 november verwacht tijdens een feestelijke ceremonie in Los Angeles.