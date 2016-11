Dichtbundel Tim Hofman verschijnt in januari

AMSTERDAM - De eerste dichtbundel van BNN-presentator Tim Hofman verschijnt in januari. Het boek heeft de naam Gedichten van de broer van Roos gekregen. Dat heeft Maaike le Noble, uitgeefdirecteur van uitgeverij Meulenhoff, dinsdag gezegd op Twitter.

Door ANP - 1-11-2016, 15:57 (Update 1-11-2016, 15:57)

Vorige maand werd al duidelijk dat Hofman zijn poëziedebuut zou maken. In Het Parool zei hij destijds dat hij altijd al een carrière als dichter had geambieerd. "Dat dichten was altijd mijn grote droom. Een boek in de winkel hebben: dan had ik het gefikst."

Hofman hield zich de laatste jaren voornamelijk bezig met het maken van tv-programma's. Zo presenteerde hij onder meer Spuiten en Slikken en Je zal het maar hebben. Sinds de zomer heeft hij een succesvol programma op YouTube, getiteld #BOOS.