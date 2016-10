Ruud de Wild in jury Edison Pop

AMSTERDAM - NPO Radio 2-dj Ruud de Wild neemt dit jaar als voorzitter plaats in de jury van de Edison Pop. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 1-11-2016, 14:59 (Update 1-11-2016, 14:59)

"Hoe vet om gevraagd te worden als voorzitter van de belangrijkste muziekprijzen van Nederland", reageert Ruud. "We gaan er met de hele jury alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Edisons op een juiste en goede manier verdeeld gaan worden over de artiesten die het verschil hebben gemaakt in 2016."

Naast Ruud zitten 3FM-dj Annemieke Schollaardt, Dieuwertje Heuvelings van SpotifyNL en Radio 538-programmadirecteur Menno de Boer in de jury. Ook 3FM-muziekdirecteur Diederik van Zessen en muziekjournalisten Bart Wijlaars (De Telegraaf) en Saul van Stapele (NRC) zijn van de partij.

De muziekprijzen worden uitgereikt op 13 februari in de Gashouder in Amsterdam. De categorieën blijven ongewijzigd. Net als vorig jaar zijn er beeldjes te winnen voor Beste Pop, Rock, Hiphop, Dance, Alternative, Nieuwkomer, Volksmuziek, Videoclip, Album, Song en Oeuvre. Alle categorieën zijn juryprijzen die zich uitsluitend richten op artiesten van eigen bodem. De nominaties worden op een later moment bekendgemaakt.