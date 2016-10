Paul Simon laat Ziggo Dome zingen

AMSTERDAM - Paul Simon heeft de Ziggo Dome maandagavond weer laten genieten van zijn muziek. De 75-jarige zanger deed de Amsterdamse poptempel voor de derde keer aan en mogelijk voor de laatste keer.

Door ANP - 31-10-2016, 22:06 (Update 31-10-2016, 22:06)

Simon liet eerder dit jaar doorschemeren dat hij na zijn huidige tournee wellicht met pensioen wil. Het voortdurende reizen wordt fysiek te zwaar voor hem. Komende maand sluit hij zijn tournee af in Dublin.

De singer-songwriter stond eerder in 2012 solo in de Ziggo Dome en in 2015 zette hij de zaal op zijn kop met Sting.

Tijdens het concert maandag speelde de Simon een ruim twee uur durende set met uiteraard klassiekers als Graceland, You Can Call Me Al en The boy in the bubble. Ook zong hij een selectie van songs van zijn in juni verschenen album Stranger To Stranger.