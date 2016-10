Robbert Dijkgraaf geeft weer tv-college

AMSTERDAM - Robbert Dijkgraaf gaat opnieuw live college geven op televisie. Op 2 december verkondigt hij voor de zesde keer zijn kennis in DWDD University. Dit keer is het onderwerp licht, meldt de VARA maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 21:21 (Update 31-10-2016, 21:21)

Dijkgraaf is sinds juli 2012 directeur van het vooraanstaande Institute for Advanced Study in Princeton. Naar zijn eerdere colleges over de oerknal, het allerkleinste, Albert Einstein, het oneindige en zwarte gaten keken meer dan een miljoen mensen. Tickets voor het nieuwe college zijn vanaf nu verkrijgbaar.