ANP Justin Bieber schikt met fotograaf

MIAMI - Justin Bieber is tot een schikking gekomen met de fotograaf die in 2014 door een van de bodyguards van de zanger zou zijn aangevallen. Daarmee is een rechtszaak afgewend, meldt TMZ.

Door ANP - 31-10-2016, 19:04 (Update 31-10-2016, 19:04)

De paparazzo, Manuel Munoz, schoot in een filiaal van Subway in Miami een aantal plaatjes van Bieber maar de zanger was daar niet van gediend. De zanger stuurde vervolgens zijn beveiliger op hem af.

Bieber had tot eind oktober de tijd om op de zaak te reageren. Details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.