ANP Michael Bublé zegt RTL Late Night af

AMSTERDAM - Michael Bublé heeft zijn bezoek aan Nederland komende week gecanceld als gevolg van familieomstandigheden. De Canadese zanger kan daardoor vrijdag niet te gast zijn bij RTL Late Night, meldt RTL.

Door ANP - 31-10-2016, 15:58 (Update 31-10-2016, 15:58)

Bublé zou naar Nederland komen om zijn nieuwste album Nobody But Me, dat vorige week uitkwam, te promoten. De precieze reden voor de afzegging is niet duidelijk.

RTL Late Night krijgt deze week nog wel bezoek van andere internationale artiesten. Woensdag is Robbie Williams te gast en volgende week maandag schuift Shawn Mendes aan bij Humberto Tan.