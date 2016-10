Gijs Staverman ontmoet Graham Norton

HILVERSUM - Gijs Staverman ontmoet volgende week maandagmiddag Graham Norton. De bekende Ierse komiek en tv-presentator komt in het lunchprogramma Gijs 2.0 op NPO Radio 2 vertellen over zijn nieuwe roman Bewaring.

Door ANP - 31-10-2016, 14:29 (Update 31-10-2016, 14:29)

Gijs: "Graham Norton is een fenomeen. Hij krijgt in The Graham Norton Show zo veel voor elkaar, dat is echt te gek. Iggy Pop, Alicia Keys, Charlie Sheen, Samuel L. Jackson; alle wereldsterren komen bij hem langs op de bank. Het is geweldig om hem te mogen ontmoeten."

Het afgelopen jaar kwam ook al de cast van de hitserie Orange is the New Black langs in Gijs 2.0.