ANP The Weeknd komt in februari naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - The Weeknd gaat op wereldtournee en begint in Europa. De Grammy Award-winnaar staat op vrijdag 24 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam. Concertorganisator Mojo begint vrijdag met de kaartverkoop.

Door ANP - 31-10-2016, 10:33 (Update 31-10-2016, 10:33)

De Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour begint vrijdag 17 februari in Zweden in de Globe in Stockholm en reist vervolgens langs veertien Europese steden waaronder Parijs, Londen, Amsterdam, Zürich, Oslo en Kopenhagen.

Daarna gaat de tournee vanaf 25 april verder in Canada en de Verenigde Staten, waar The Weeknd nog eens 25 concerten geeft. De tournee staat in het teken van het nieuwe album Starboy dat 28 november verschijnt.

Starboy is de opvolger van Beauty Behind the Madness, de cd waarmee The Weeknd vorig jaar wereldwijd doorbrak. Op die plaat stonden onder meer hits als Can't Feel My Face, Earned It, In The Night en The Hills.