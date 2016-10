Al foto-opdrachten voor Marco Borsato

HILVERSUM - Deelname aan het tv-programma Het perfecte plaatje heeft Marco Borsato al een aantal leuke foto-opdrachten opgeleverd. In het nieuwe programma, vanaf maandag te zien bij RTL 4, strijden bekende Nederlanders met een passie voor fotografie tegen elkaar.

Door ANP - 31-10-2016, 8:30 (Update 31-10-2016, 8:30)

Aan De Telegraaf vertelt Marco: "Er zijn nu al best leuke dingen uitgekomen. Ik ben bijvoorbeeld door Zilveren Camera-winnaar Raymond Rutting gevraagd voor een expositie van een fotoreis naar Aruba. In december mag ik de cover van Focus, een vakblad voor fotografen, schieten met Aad Sommeling.” Voor het tijdschrift Wendy fotografeert Marco The Voice of Holland-winnares Maan. "Maar dit is geen carrièreswitch, ik ben voor niemand een bedreiging."

Marco vertelt dat hij momenteel bezig is met de opnames van The Voice Kids. Vorig seizoen stopte hij als coach bij The Voice. "Als ik was gebleven had ik niet kunnen meedoen aan het perfecte plaatje. En ik wilde ook nog een album maken. Het is niet zo dat ik het niet leuk vond, maar het vreet tijd en energie en ik ben in alles redelijk fanatiek en toegewijd. Ik heb het vijf jaar vol passie gedaan en zeg ook niet dat ik nooit meer terugkom, maar nu ligt de focus op andere dingen. Anders had ik nu ook geen foto-opdrachten kunnen doen. Er zijn zoveel interesses weer aangewakkerd.”