ANP Eddie Redmayne verrast door extra Beast-films

LOS ANGELES - J.K. Rowling verraste fans eerder deze maand met de mededeling dat er niet drie, maar vijf films komen in de Fantastic Beasts-reeks. Dat was ook de eerste keer dat hoofdrolspeler Eddie Redmayne daarover hoorde.

Door ANP - 31-10-2016, 6:41 (Update 31-10-2016, 6:41)

Op een festival dat Entertainment Weekly dit weekend hield in Los Angeles, vertelde de acteur zondag dat de cast nog niet op de hoogte was van de twee extra films. "Toen ze ineens zei dat er vijf films kwamen, dat was echt nieuws voor ons", vertelden Eddie en zijn collega Katherine Waterson, die het publiek ook trakteerden op vier clips uit de film.

De Brit juicht de extra films overigens wel toe. "J.K. heeft zo'n passie voor het verhaal vertellen, en we krijgen daar nu een glimp van te zien. Maar er zit een groter verhaal achter, over goed en kwaad, dat van epische kwaliteit is. Ik snap wel dat ze meer tijd nodig heeft om dat goed uit de doeken te doen", aldus Eddie volgens Entertainment Weekly.