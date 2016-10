'Mariah Carey weer op date met danser'

LOS ANGELES - Mariah Carey gaat niet bij de pakken neerzetten nu haar verloving met James Packer is verbroken. Volgens roddelsite Radar Online is de zangeres al weer aan het daten.

Door ANP - 31-10-2016, 5:13 (Update 31-10-2016, 5:13)

De site plaatste zondag foto's waarop is te zien hoe Mariah en Bryan Tanaka zaterdag met nog wat mensen een restaurant in Los Angeles verlieten. Ook werden de twee daarna samen op de achterbank van een auto gekiekt. De zangeres en haar achtergronddanser werden een paar dagen eerder ook al samen gezien. Bryan zou al tijdens de verloving voor spanningen tussen Mariah en haar verloofde hebben gezorgd: de miljardair vond dat Mariah te veel tijd doorbracht met Bryan, en zou er zelfs voor hebben gezorgd dat de danser de toegang werd ontzegd tot het hotel waarin Mariah verblijft als ze optreedt in Las Vegas.

Tijdens het avondje uit met Bryan zaterdag, droeg Mariah de verlovingsring die ze van James kreeg. Wel had ze het kleinood om een andere vinger geschoven. Volgens de geruchten is Mariah vastbesloten de ring, die 10 miljoen dollar (zo'n 9 miljoen euro) waard is, niet terug te geven aan haar voormalige verloofde.