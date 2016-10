Jennifer Lopez zingt met ex op Clintonconcert

ANP Jennifer Lopez zingt met ex op Clintonconcert

MIAMI - Tijdens een benefietconcert voor Hillary Clinton stond Jennifer Lopez dit weekend op het podium met haar ex-man Marc Anthony.

Door ANP - 31-10-2016, 3:02 (Update 31-10-2016, 3:02)

De zangeres gaf het concert in Miami om vooral de latinogemeenschap op te roepen om te stemmen op de Democratische presidentskandidaat. Het optreden was gratis toegankelijk voor de 8000 mensen die een kaartje hadden kunnen bemachtigen. Clinton was zelf ook aanwezig en betrad nog even het podium. Marc noemde tijdens het concert de huidige Amerikaanse verkiezingen "een speciaal moment in de geschiedenis". Ook zei hij volgens Fox tegen het publiek. "Ik ben hier om twee vrouwen te steunen aan wie ik mijn leven en mijn kinderen vertrouw."

Jennifer en Marc waren van 2004 tot 2014 getrouwd en zijn de ouders van tweeling Max en Emme (8). Ze zijn na hun scheiding altijd goed bevriend gebleven en werken momenteel samen aan een Spaanstalig album.