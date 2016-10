Madonna en Idris Elba zoenend gespot

ANP Madonna en Idris Elba zoenend gespot

LONDEN - Madonna lijkt een nieuwe vlam te hebben gevonden in acteur Idris Elba. Volgens bronnen van The Sun konden de twee hun handen niet van elkaar afhouden op een feestje dat de popdiva dit weekend gaf in Londen.

Door ANP - 31-10-2016, 1:52 (Update 31-10-2016, 1:52)

Een feestganger klapte uit de school tegenover de krant. "Ze waren er ongeveer een uur, ze dansten even, gingen toen flikflooien en kwamen weer terug om met wat andere gasten te praten. Maar ze hadden alleen oog voor elkaar, dat was heel duidelijk."

Idris (44) en Madonna (58) kennen elkaar al langer: de acteur speelde in 2008 in Rocknrolla, een film van Guy Ritchie. De regisseur was ten tijde van de opnames nog getrouwd met Madonna. Idris was vorig jaar als dj het voorprogramma van een aantal concerten in Madonna's Rebel Heart tournee.