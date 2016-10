Hilary Duff door het stof na verkleedpartij

ANP Hilary Duff door het stof na verkleedpartij

LOS ANGELES - Hilary Duff heeft haar excuses aangeboden na een Halloweenfeestje. De actrice en zangeres woonde met haar nieuwe vriend Jason Walsh een verkleedpartijtje bij, maar kreeg veel kritiek vanwege hun keuze voor kostuums.

Door ANP - 30-10-2016, 22:27 (Update 30-10-2016, 22:27)

“Het spijt me als ik mensen beledigd hem met mijn kostuum”, twitterde Hilary zondag. De blondine verkleedde zich als pelgrim, Jason feestte als indiaan. “Het was niet goed doordacht”, gaf Hilary toe. “Sorry, uit de grond van mijn hart.”

Ook Jason ging door het stof. De sportinstructeur liet via Instagram weten dat hij 'enkel bewondering heeft voor de inheemse bevolking van Amerika'. "Achteraf gezien had ik een ander besluit moeten nemen", schrijft Jason over zijn indianenpak. "Mijn excuses aan iedereen die ik mogelijk heb beledigd."