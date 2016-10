Nieuwe versie musical Lion King in première

DEN HAAG - Bekend Nederland dofte zich zondag op voor de première van de nieuwe Nederlandse versie van de musical The Lion King. Onder anderen Frits Sissing, Bartho Braat en Jon van Eerd liepen over de rode loper bij het Circustheater in Scheveningen.

Door ANP - 30-10-2016, 20:06 (Update 30-10-2016, 20:06)

Romy Monteiro verscheen met haar vriend Django van Rijn op de loper. Voor het oog van de camera’s gaven de twee elkaar een zoen. Winston en Renate Gerschtanowitz hadden zoontjes Julian en Benjamin meegenomen. Ook Jolie, het dochtertje van Nikkie Plessen, maakte haar opwachting.

Voor de première had producent Stage Entertainment Nederland een paar bijzondere gasten uitgenodigd. Schrijvers Irene Mecchi en Roger Allers, choreograaf Garth Fagan en componist Lebo M, allemaal betrokken bij de originele versie van de musical, kwamen naar Scheveningen.

The Lion King is gebaseerd op de gelijknamige Disney-film uit 1994 over leeuwenwelpje Simba, dat moet vluchten als zijn oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. De musical ging in 1997 in première op Broadway. Tussen 2004 en 2006 was er al een Nederlandse versie van The Lion King te zien in het Circustheater.