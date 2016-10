Voorzitter Nobelcomité: Dylan was aardig

STOCKHOLM - Het Nobelcomité is gerustgesteld nu Bob Dylan eindelijk gereageerd heeft op het winnen van de Nobelprijs voor Literatuur. Sara Danius, voorzitter van het comité, schrijft op Facebook dat ze overrompeld werd toen de zanger haar toch nog belde. “Het was een fijn gesprek”, zegt ze over het telefoongesprek met de Nobelprijswinnaar.

“Ik kwam thuis van mijn werk en zag dat ik gemiste oproepen had uit New York”, schrijft Danius. “Het was het management van Dylan. Via hen kwam ik alsnog in contact met hem. Ik zat natuurlijk te wachten op contact met Dylan, maar toen het zover was, was ik toch overrompeld.”

Dylan klonk volgens Danius aardig. bescheiden en was vol humor. Hij vertelde sprakeloos te zijn geweest toen hij hoorde dat hij de Nobelprijs had gekregen. Dat verklaart volgens Danius dan ook waarom een snelle reactie uitbleef.

“Of course”, zei Dylan toen Danius vroeg of hij de prijs accepteert. Maar het is volgens de voorzitter nog even afwachten of hij daadwerkelijk naar Stockholm komt. “Hij zit middenin een grote tournee door de Verenigde Staten”, legt ze uit.

Twee weken geleden ontstond er ophef toen schrijver Per Wästberg de vloer aanveegde met Dylan omdat hij maar niets van zich liet horen. Danius kwam toen met een met een verklaring waarin stond dat het Nobelcomité de mening van Wästberg niet deelde.