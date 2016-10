Sabia Boulahrouz zit zonder manager

ANP Sabia Boulahrouz zit zonder manager

HAMBURG - De samenwerking tussen Sabia Boulahrouz en haar manager Ted Linow is beëindigd. Ted Linow ondersteunde Sabia bij haar tv-carrière.

Door ANP - 30-10-2016, 12:19 (Update 30-10-2016, 12:19)

Sabia deed dit jaar in Duitsland mee aan de tv-show Dance Dance Dance, in Nederland schoof ze aan bij Ranking The Stars. Sabia was ook te gast in de kookshow Grill den Henssler en verleende vorig jaar haar medewerking aan de SBS6-show MindMasters LIVE.

Sabia's manager Ted Linow, tevens jurylid van de Duitse show Curvy Supermodels, stond haar het afgelopen jaar bij. De eigenaar van het bureau Mega Model bezorgde haar model- en tv-klussen. Voortaan zal Sabia zelf over haar gage moeten onderhandelen, want de samenwerking met Linow is beëindigd. Dit heeft het bureau laten weten aan het blad Grazia.