1,8 miljoen kijkers voor Ik hou van Holland

HILVERSUM - Het nieuwe seizoen van Ik hou van Holland begon zaterdagavond met 1,8 miljoen kijkers. De familiespelshow is daarmee het best bekeken televisieprogramma van de zaterdagavond, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Vorig jaar opende Ik hou van Holland het seizoen met ruim 2,1 miljoen kijkers.

30-10-2016

Ruim 1,1 miljoen kijkers stemden af op de start van de tweede reeks van Het Collectief Geheugen, waarin presentatrice Chantal Janzen met Jan Jaap van der Wal en Diederik Ebbinge onder meer memorabele showbizzschandalen, politieke uitglijers, rages en sportmomenten bespreekt.

Naast Linda de Mol en Chantal Janzen keerden ook Carlo Boszhard en Irene Moors terug op de zaterdagavond. Ruim een miljoen kijkers stemden af op de start van het achtste seizoen van De TV Kantine, goed voor een zesde plaats in de ranglijst van best bekeken tv-programma's.

De best bekeken programma's van SBS6 waren zaterdagavond Talenten zonder centen en Wedden dat ik het kan. Sylvie Meis en Jeroen van der Boom trokken 682.000 kijkers met de zaterdagavondshow vol weddenschappen, goed voor een zestiende plek in de ranglijst van SKO. Ook Freek Vonk met de Super Freek Show en Frans Bauer met Viva La Frans verloren kijkers en staan niet langer in de top 10 van de zaterdagavond.