Aerosmith loopt Obama tegen het lijf

ANP Aerosmith loopt Obama tegen het lijf

ORLANDO - Steven Tyler en Joe Perry hebben president Barack Obama geheel onverwachts ontmoet. De zanger en gitarist van Aerosmith zaten vast op het vliegveld omdat Air Force One net was geland. Toen Obama dit hoorde, nodigde hij de mannen uit om een kijkje aan boord van het presidentiële vliegtuig te nemen.

Door ANP - 29-10-2016, 21:20 (Update 29-10-2016, 21:20)

Tyler en Perry kwamen net terug na een maand door Zuid-Amerika te hebben getoerd. Toen hun jet vanaf het vliegveld van Orlando wilde vertrekken, werd de boel net afgesloten voor Air Force One. Toen Obama hoorde dat de rockers vast stonden op de landingsbaan, wilde hij graag kennismaken.

Voor de mannen het wisten, kregen ze een rondleiding door Air Force One en maakten ze een praatje met de president, vertelt Perry aan Vanyaland. Ze mochten in de vergaderkamer kijken en namen selfies met Obama en op de trap van het vliegtuig. Vol trots plaatsten ze er een op Twitter.

Avontuur

Steven had Obama al eens ontmoet een paar jaar geleden. ''Maar het voor mij het de eerste keer dat ik een president ontmoette, een zittende president. Het was fantastisch en zeker het wachten waard'', aldus Perry. ''Steven en ik hebben heel wat coole avonturen meegemaakt, maar deze staat zeker ergens bovenaan.''

Alhoewel Perry een verstokte Republikein is, was hij toch behoorlijk onder de indruk van de Democratische Obama. ''Hij is geweldig. Als Republikein heb ik alsnog een heleboel respect voor het ambt, snap je? Om daar te zitten met de opperbevelhebber van het leger en leider van de vrije wereld.. het was heel cool.''