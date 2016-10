Cornald Maas: O’G3NE ga je eigen gang

HILVERSUM - Songfestivalkenner Cornald Maas heeft een gouden tip voor de dames van O’G3NE. “Ga vooral je eigen gang”, drukte Cornald de zussen Lisa, Amy en Shelley Vol, die Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, op het hart in het NPO Radio 2-programma Muziekcafé.

Door ANP - 29-10-2016, 16:54 (Update 29-10-2016, 16:54)

“Iedereen heeft altijd heel veel adviezen, maar ga uit van je eigen kracht”, voegde Cornald toe. Hij hoopt dat O’G3NE een betekenisvol nummer kiest waarin ruimte is voor meerstemmigheid. “Als je kijkt naar de afgelopen jaren, zie je dat liedjes hebben gewonnen met een verhaal dat duidelijk is verweven met de levens van de zangers en zangeressen. En ik weet dat jullie die verhalen ook hebben.”

Een songfestivalliedje dat aansluit bij het levensverhaal van Lisa, Amy en Shelley komt volgens Cornald beter aan bij het publiek. “Jullie vocalen zijn fantastisch”, prees de songfestivalkenner. “Ik hoop dat die meerstemmigheid overeind blijft.”

Cornald is niet de enige BN’er die enthousiast is over de songfestivaldeelname van O’G3NE. “Let op volgend jaar komt het Songfestival naar Nederland!!!”, twitterde Frans Bauer. Ook Peter van der Vorst noemt de inzending ‘leuk’ en een ‘goede keuze’. Yvonne Coldeweijer denkt dat O’G3NE het goed gaat doen in Oekraïne. “Hè hè, eindelijk gaan we winnen!”