ANP Dochter voor Nick Young en zijn ex

LOS ANGELES - Het tweede kind van Nick Young en zijn ex Keonna Green is geboren. Het is een meisje. De twee ex-geliefden hadden al een zoontje Nick jr. van vier jaar oud. De zwangerschap van Keonna vormde afgelopen zomer de aanleiding voor de breuk tussen de basketballer en zijn verloofde Iggy Azalea.

Door ANP - 29-10-2016, 10:19 (Update 29-10-2016, 10:19)

Nick plaatste na de geboorte van zijn dochter op Instagram een foto van de kleine, die haar vuistje om de vinger van haar vader klemt. #BabyNaviYoung, schreef de speler van de Los Angeles Lakers bij de foto.

In juni werd bekend dat de relatie tussen de Australische rapper Iggy Azalea en de speler van de LA Lakers voorbij was. In maart dook al een filmpje op waarop te zien was hoe Nick opschepte over zijn avontuurtjes met andere vrouwen. Na de breuk met Iggy bleek dat hij er een affaire met zijn ex Keonna op nahield.