ANP Weer mijlpaal voor The Voice of Holland

HILVERSUM - De kijkcijfers van The Voice of Holland blijven stijgen. Vrijdagavond stemden 2.895.000 kijkers af op de 'blind auditions'. TVOH opende het zevende seizoen vorige week met 2.761.000 kijkers.

Door ANP - 29-10-2016, 8:47 (Update 29-10-2016, 8:47)

Vorig jaar trok de tweede aflevering van de talentenjacht 2,4 miljoen kijkers. Dat de kijkcijfers in de lift zitten, stemt RTL tevreden. ''In de doelgroep boodschappers van 20 tot 49 jaar hadden we vrijdagavond een zenderaandeel van 49,5 procent. Het was de best bekeken tweede aflevering van The Voice sinds het derde seizoen in augustus 2012'', zegt een woordvoerder van RTL.

Tijdens de blind auditons moeten de kandidaten de coaches Ali B, Sanne Hans en de nieuwkomers Guus Meeuwis en Waylon in slechts anderhalve minuut imponeren met hun stem en hopen dat ten minste één van de stoelen omdraait.

NPO 1 wist TVOH de meeste weerstand te bieden met de Vlaamse politieserie Witse (1,5 miljoen kijkers) en Een tegen 100 met 1,3 miljoen kijkers. Het NOS Journaal staat met 1.971.000 kijkers op de tweede plek van best bekeken tv-programma's op de vrijdagavond. RTL Late Night staat met 1.674.000 kijkers op de derde plaats in de Dag Top 25 van Stichting KijkOnderzoek (SKO).