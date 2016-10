Timor Steffens betrapt met Waylons ex

AMSTERDAM - Timor Steffens en Joëlle Witschge lijken verliefd te zijn. Op beelden van Shownieuws is te zien dat de twee donderdag op een evenement van het magazine Life after Football niet van elkaars zijde wijken.

Al een maand gaan er geruchten dat Timor verliefd is geworden op de ex van Waylon. Het stel zou elkaar stiekem ontmoeten in Londen, waar Steffens momenteel woont. De beelden lijken te bevestigen dat Timor en Joëlle een stelletje zijn.

Joëlle en Waylon waren sinds maart 2014 samen. Vorig jaar december ging de relatie over. Van Timors liefdesleven is weinig bekend. Het gerucht gaat dat hij ooit een romance had met Madonna, maar dat heeft het Dance Dance Dance-jurylid nooit willen bevestigen.