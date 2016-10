The Beach Boys komen naar Raalte

ANP The Beach Boys komen naar Raalte

RAALTE - The Beach Boys treden volgend jaar op in het Overijsselse Raalte. De Amerikaanse band verzorgt een concert van ruim anderhalf uur tijdens het muziekfestival Ribs & Blues.

Door ANP - 28-10-2016, 12:24 (Update 28-10-2016, 12:24)

“Op zaterdag 3 juni 2017 wordt popgeschiedenis geschreven op de openingsavond van Ribs & Blues in Raalte”, jubelt de festivalorganisatie op zijn website. The Beach Boys gaan op tournee door Europa en geven twee ‘exclusieve’ shows in Nederland. Twee dagen na het optreden in Overijssel doen de heren Rotterdam aan.

Naast The Beach Boys staat ook Golden Earring op 3 juni op het podium in Raalte. Kaarten voor die avond, die al te koop zijn, kosten 25 euro. Zondag 4 en maandag 5 juni is Ribs & Blues gratis toegankelijk. Het muziekfestival, dat elk jaar tienduizenden bezoekers trekt, wordt sinds 1997 georganiseerd.

Brian Wilson

The Beach Boys vierden in 2012 hun vijftigjarig bestaan met een wereldtournee. Nederland werd toen overgeslagen, in België trad de band op tijdens de Lokerse Feesten. Na die tournee verlieten Brian Wilson en Al Jardine de band vanwege een zakelijk conflict.

Mike Love, Bruce Johnston en de rest van de jubileumband trekken nu de wereld over met de 50 Years Of Good Vibrations Tour. Op 10 oktober was het precies vijftig jaar geleden dat Good Vibrations verscheen. Brian Wilson reisde dit jaar in zijn eentje rond met de Pet Sounds 50th Anniversary World Tour.