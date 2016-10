Extra concert Ariana Grande in Amsterdam

DELFT - Ariana Grande staat volgend jaar niet één, maar twee keer in de Ziggo Dome. De Amerikaanse zangeres geeft op dinsdag 16 mei een extra concert, maakte MOJO vrijdag bekend.

Door ANP - 28-10-2016, 10:43 (Update 28-10-2016, 10:43)

De kaarten voor Ariana’s concert op zondag 14 mei gingen vrijdagochtend in de verkoop en vlogen over de toonbank. Vanwege de ‘grote vraag naar kaarten’ is besloten een extra concert toe te voegen. Tickets voor de tweede show zijn direct in de verkoop gegaan.

De 23-jarige Ariana scoorde wereldhits met liedjes als Into You en Focus. Ze heeft drie albums op haar naam staan, Yours Truly (2013), My Everything (2014) en Dangerous Woman (2016). In het kader van haar meest recente plaat, die in mei verscheen, toert Ariana de wereld over met de Dangerous Woman Tour. Die trapt ze in december af in New York.