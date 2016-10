We Are The Future verbindt zich aan VN

ANP We Are The Future verbindt zich aan VN

AMSTERDAM - Het jongerenfestival We Are The Future verbindt zich aan het project Global Goals van de Verenigde Naties (VN). Zo worden tijdens de komende editie, op 23 december in de Amsterdamse Heineken Music Hall, persoonlijke spullen geveild van de artiesten die er optreden. De opbrengst gaat naar een van de zeventien doelen die de VN in 2030 gerealiseerd wil hebben.

Door ANP - 28-10-2016, 10:31 (Update 28-10-2016, 10:31)

"Muziek verbindt wereldwijd en de jeugd is de toekomst'', stelt organisator 4PM Entertainment. De samenwerking met de VN moet de tieners die het festival bezoeken bewust maken van hun aandeel in de toekomst en in de leefomgeving op aarde. De doelen gaan over klimaatverandering, armoede en ongelijkheid.

We Are The Future is een feest voor jongeren onder de achttien jaar. Op het podium staan onder anderen Headhunterz, Wildstylez, Sam Feldt, Broederliefde, Ronnie Flex en Lil' Kleine.