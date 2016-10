Carlo en Irene blijven nieuwe typetjes vinden

ANP Carlo en Irene blijven nieuwe typetjes vinden

AMSTERDAM - Carlo Boszhard blijft maar inspiratie opdoen voor nieuwe typetjes voor De TV Kantine. “Zo kunnen we het nog wel even blijven doen”, zegt hij in Metro.

Door ANP - 28-10-2016, 8:51 (Update 28-10-2016, 8:51)

“Carlo zegt elk jaar dat het wel eens het laatste seizoen kan zijn, maar ik pin me daar allang niet meer op vast”, vertelt Irene Moors, die ondanks haar overstap naar SBS6 zaterdag te zien is in de achtste reeks van De TV Kantine. “Bij mijn nieuwe SBS-contract heb ik gezegd: ik wil De TV Kantine kunnen bijven doen, er mag geen einde aan Carlo en Irene komen. Dat werd begrepen.”

Carlo, die Irene ‘gewoon blijft bellen en boeken’, vindt wel dat er in elke reeks ‘een stap’ moet worden gemaakt. “Maar we vinden steeds nieuwe types.” Zo duiken in het achtste seizoen onder anderen Dinand Woesthoff, Timor Steffens en Richard Groenendijk op in de kantine.

“Als Carlo vraagt wie ik niet wil doen, dan zeg ik: mensen die te veel op mij lijken. Dat werkt niet”, zegt Irene. Haar partner in crime vindt dat hij zijn broer Ron niet zou moeten doen. “Aan de andere kant: ik doe bijna iedereen na, het kan me niets meer schelen hoe moeilijk het is.” Carlo zoekt wel BN’ers die hij op z’n minst een beetje mag. “Ik moet toch in zo’n persoon kruipen. De TV Kantine is eigenlijk een beetje vreemdgaan met iedereen.”