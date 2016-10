'Pete Burns had vaak geldproblemen'

LONDEN - De 'Dead Or Alive'-zanger Pete Burns, die zondag 23 oktober op 57-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand, had vaak geldproblemen. Dat zegt George Galloway in het Britse dagblad The Daily Mirror donderdag.

Door ANP - 28-10-2016, 6:27 (Update 28-10-2016, 6:27)

"Pete had geen cent te makken, ik heb hem een paar keer uit de brand moeten helpen", vertelt oud-politicus Galloway. Burns had volgens Galloway veel geldproblemen vanwege de vele plastische chirurgie die hij onderging. Zo liet de zanger zijn lippen opvullen in Italië maar die operatie liep niet goed af en Burns leed aan vele infecties door complicaties. Hij klaagde de Italiaanse artsen vervolgens aan.

"Hij had veel problemen in het leven, daar is geen twijfel over. Hij had die vreselijke operatie van zijn lippen in Italië en hij ging failliet op de advocaatkosten om zijn gelijk te halen", aldus Galloway.

Burns gaf in september tijdens een interview op de Britse zender Channel 5 toe dat hij zo'n driehonderd operaties had ondergaan. Ondanks de mislukte operaties was Burns blij met zijn uiterlijk: "Sommige mensen vinden me lelijk maar ik ben tevreden met mijn uiterlijk".