ANP Jennifer Lopez in live musical Bye Bye Birdie

LOS ANGELES - Jennifer Lopez gaat meespelen en zingen in NBC's Live Musical Bye Bye Birdie. Dat laten de zender en de zangeres weten aan People.

Door ANP - 28-10-2016, 6:24 (Update 28-10-2016, 6:24)

"Een superster als Jennifer Lopez in deze klassieke show, die op elke Amerikaanse middelbare school is opgevoerd, zorgt ervoor dat de hele familie kan genieten van onze uitzending", aldus Robert Greenblatt van NBC. De Amerikaanse tv-zender produceerde eerder een liveversie van The Sound Of Music en Peter Pan.

De 47-jarige Lopez, die tevens uitvoerend producent is van de musical, is enthousiast over het meespelen in de productie. "Broadway musicals en films waren belangrijk in mijn jeugd en Bye Bye Birdie was een van mijn favorieten", vertelt Lopez.

De live-uitzending van de musical staat gepland voor eind 2017.