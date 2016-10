Bette Midler hoopt op vervolg Hocus Pocus

NEW YORK - Bette Midler heeft de hoop niet opgegeven dat er een vervolg wordt gemaakt op de film Hocus Pocus. Dat meldt Billboard donderdag.

Door ANP - 28-10-2016, 4:55 (Update 28-10-2016, 4:55)

De film Hocus Pocus uit 1993 vertelt het verhaal van drie heksen die door een tienerjongen tot leven worden gewekt. De film heeft een cultstatus bereikt in de VS omdat het elk jaar rond Halloween wordt uitgezonden.

De 70-jarige actrice ziet een vervolg op de film wel zitten. "Je ziet niet veel vrouwen slapstick doen en je ziet in de film dat we het naar ons zin hebben. In hemelsnaam, ik snap niet waarom er geen vervolg wordt gemaakt", aldus Midler.

Sarah Jessica Parker en actrice Kathy Najimy lieten eerder dit jaar weten wel interesse te hebben in een vervolg op het verhaal van de drie heksen. Disney, dat de rechten van Hocus Pocus in handen heeft, liet in juni weten dat het gesprekken voert over een eventueel vervolg.