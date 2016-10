Nick Jonas opnieuw oom

ANP Nick Jonas opnieuw oom

LOS ANGELES - Nick Jonas is opnieuw oom geworden. Zijn broer, Kevin Jonas en zijn vrouw Danielle Jonas zijn donderdagavond de trotse ouders geworden van een dochter. Dat meldt E-News.

Door ANP - 28-10-2016, 1:56 (Update 28-10-2016, 1:56)

"AHH! Ik ben weer oom geworden! Felicitaties aan mijn broer en schoonzus met de geboorte van hun nieuwe schitterende dochtertje", schreef Nick op zijn Instagram. Kevin en Danielle Jonas zijn al de ouders van de 2-jarige Alena, die in februari 2014 werd geboren.

Ook broer Joe Jonas, die met zijn band DNCE op wereldtournee is, feliciteerde vanuit Dubai zijn broer via Twitter: "Gefeliciteerd Kevin en Danielle met het nieuwste lid van de familie! Zo mooi! :)".

Kevin, Joe en Nick vormden van 2005 tot 2013 de band The Jonas Brothers en verwierven faam met hun optredens op het Amerikaanse kanaal van Disney. In 2013, na in totaal 17 miljoen platen te hebben verkocht, besluiten de broers ieder een solocarrière na te streven. Kevin trouwde in 2009 met Danielle. De broers Nick en Joe zijn beiden nog vrijgezel.