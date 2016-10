Cowell werkt aan comedy over synchroonzwemmen

LOS ANGELES - Simon Cowell werkt voor de Amerikaanse zender Fox aan een comedy die zich afspeelt in de wereld van synchroonzwemmen. Cowell werkt hiervoor samen met scenarioschrijfster Diablo Cody en Glee-bedenker Ian Brennan, weet The Hollywood Reporter.

Door ANP - 27-10-2016, 21:59 (Update 27-10-2016, 21:59)

De comedyserie draait om het personage Marion Lolo, die 26 medailles heeft gehaald met figuurzwemmen, maar geen vrienden heeft en een straat- of contactverbod kreeg opgelegd.

Voor Cowell betekent dit zijn comeback naar Fox waar hij eerder American Idol en The X-Factor voor maakte. Volgend jaar is hij bij NBC weer te zien als jurylid in America's Got Talent.