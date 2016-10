Charlie Sheen blij met nieuw hiv-medicijn

LOS ANGELES - Charlie Sheen is blij met een nieuw hiv-medicijn dat hij mag uitproberen. Hij heeft niet langer last van bijwerkingen, vertelt hij in een interview met The Hollywood Reporter. Het is bijna een jaar geleden dat Charlie Sheen op de Amerikaanse televisie erkende dat hij hiv-positief is.

Door ANP - 27-10-2016, 20:44 (Update 27-10-2016, 20:44)

"Het gaat uitstekend met me'', zegt de 51-jarige Sheen. Hij vertelt dat hij meedoet aan een studie van de Amerikaanse toezichthouder FDA. ''We testen 24 weken lang een nieuw medicijn uit dat kansmaakt op versnelde goedkeuring door de FDA.''

''Ik krijg elke week een injectie in plaats van elke dag een handvol giftige pillen'', legt hij uit. ''Ik kan daarmee een gewoon leven leiden. Ik kan het medicijn zelf toedienen. Van andere medicijnen kreeg ik migraine en maag- en leverproblemen." Charlie Sheen noemt het nieuwe medicijn een doorbraak en is dolblij dat hij erover kan beschikken.

Charlie Sheen vertelde ook dat hij bezig is met een nieuwe honkbalfilm, een vervolg op de film Major League uit 1989. "Major League 3 wordt net zo goed als het eerste deel."