Home Alone-reeks verhuist met kerst naar RTL8

HILVERSUM - RTL4 neemt dit jaar afscheid van de traditie om de filmserie Home Alone in de kerstvakantie uit te zenden. De komediefilms verhuizen naar RTL8.

Door ANP - 27-10-2016, 20:00 (Update 27-10-2016, 20:00)

RTL8 zendt rond de feestdagen alle vijf delen uit, meldt de zender. RTL reageert op sociale media op berichtgeving van Televizier, die donderdag meldde dat de familiezender RTL4 komende kerst geen Home Alone-films meer uitzendt. ''Kerstmis zonder Home Alone? Natuurlijk niet'. RTL 8 zendt dit jaar alle vijf Home Alone-films met de feestdagen uit. Wat een feest!'', reageert RTL 8 op Facebook.

Tot vorig jaar waren de films bij RTL4 te zien. De zender trok met de reeks minder kijkers dan gewoonlijk. De komediefilms trokken vorig jaar gemiddeld 787.000 kijkers, tegenover bijna 1,1 miljoen kijkers in de jaren 2014 en 2013. Het populairst was vorig jaar Home Alone 5, die volgens Mediacourant vorig jaar 955.000 kijkers trok.

RTL4 zendt dit jaar in de aanloop naar kerst Nederlandse films uit, zoals Soof, de bouquetreeksverfilming Trots & Verlangen en In Oranje.