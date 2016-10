Samantha zweert dat relatie met Michael ok is

SCHEVENINGEN - Het huwelijk tussen Samantha 'Barbie' van der Plas houdt stand. Kijkers van de realityserie 'Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos’ denken dat het stel gaat scheiden, omdat ze haar koffers heeft gepakt en met hun twee kinderen naar Nederland is vertrokken. Maar in RTL Boulevard vertelde Samantha donderdag dat ze nog gewoon bij elkaar zijn. ''De relatie is sterker dan ik dacht'', zegt Samantha.

Michael is momenteel alleen in Torremolinos, waar hij het zomerseizoen van Feestcafé Gezelligheid afsluit. Het winterseizoen brengen de realitysterren samen met hun kinderen in Scheveningen door, zo is de bedoeling. Samantha erkent dat haar huwelijk onder grote druk stond aan de Costa del Sol. ''Er was zoveel stress, Michael was zoveel weg. Ik at niet meer. Ik had blaren in mijn mond van de stress."

In Nederland heeft Barbie haar oude leventje weer opgepakt. ''Ik ga weer sporten en zie vriendinnen en familie. Met de kinderen ga ik dagelijks naar de speeltuin of kinderboerderij. In Spanje was alleen strand en zee en daar raak je ook wel een keer op uitgekeken."

Vrijheid

"Ik denk dat het wel goed is voor de relatie", zegt Samantha. "We waren zoveel bij elkaar, dat we geen vrijheid meer hadden. We hebben een heftige tijd achter de rug. Maar zonder Michael is ook wel even leuk. Ik kom nu geen vieze boxershorts meer tegen en heb minder rotzooi in huis." Samantha benadrukt dat de twee niet uit elkaar zijn. ''Iedereen denkt dat we een break hebben, maar we bellen elkaar om de vijf minuten en hebben het nog heel gezellig."

Het is nog niet bekend of er een vervolg komt op de realityserie Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos.