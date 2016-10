Ed Sheeran verrast Ziggo Dome

ANP Ed Sheeran verrast Ziggo Dome

AMSTERDAM - Ed Sheeran heeft woensdagavond onverwacht zijn rentree op het podium gemaakt. Dat deed hij door als gastartiest op te duiken tijdens het concert van Passenger in de Ziggo Dome in Amsterdam. De twee speelden samen Passengers nummer Hearts on Fire.

Door ANP - 27-10-2016, 8:57 (Update 27-10-2016, 8:57)

De 25-jarige Sheeran nam eind vorig jaar voor onbepaalde tijd een pauze na een hectische periode. "Nu ik even geen verplichtingen heb, grijp ik de kans om rond te reizen en alles te zien wat ik heb gemist", zei hij destijds op Instagram.

Mike Rosenberg, de zanger achter Passenger, en Sheeran zijn goede vrienden van elkaar. Rosenberg stond eerder in een tijd lang in het voorprogramma van Sheeran. In Amsterdam speelde hij woensdag zijn tot nu toe grootste soloshow in zijn carrière.