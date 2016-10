'Kevin Hart gaat kerstman spelen'

LOS ANGELES - Comedian Kevin Hart is in onderhandeling voor een rol in een kerstfilm die Disney in ontwikkeling heeft. Volgens Variety gaat het daarbij om de rol van de kerstman.

Door ANP - 27-10-2016, 4:18 (Update 27-10-2016, 4:18)

De kleine komiek heeft een goed filmjaar achter de rug. De film Central Intelligence, waarin hij te zien was met Dwayne ‘The Rock’ Johnson, deed het boven verwachting goed. Eerder in het jaar had hij succes met Ride Along 2. Op dit moment is Kevin bezig met de opnames van de remake van Jumanji, waarin hij speelt met Jack Black en opnieuw met Dwayne Johnson. Ook zijn theaterspecial Kevin Hart: What Now loopt goed. Forbes schatte eind september dat Kevin de bestbetaalde comedian van 2016 is, met een geschat inkomen van 87,5 miljoen dollar (78 miljoen euro).

In Dashing Through The Snow zal Kevin als de kerstman het ware kerstgevoel terug moeten vinden in een norse detective uit New York, die een moeilijke relatie heeft met zijn zoon. Disney is nog op zoek naar een regisseur voor de film.