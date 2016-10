Fans boos na juwelenfoto Khloé Kardashian

LOS ANGELES - Fans van Kim Kardashian zijn boos over een foto die zusje Khloé woensdag op Instagram plaatste. Daarop toont ze flink wat ringen om één van haar vingers.

Door ANP - 27-10-2016, 3:07 (Update 27-10-2016, 3:07)

De fans vinden het smakeloos van Khloé dat ze het kiekje plaatste enkele weken na de gewapende overval op Kim in Parijs. De Franse politie gaf eerder aan er rekening mee te houden dat de overvallers op het idee kwamen door posts van Kim op social media, waarop ze een ring die miljoenen waard was uitgebreid toonde. Het juweel is één van de kostbaarheden die de dieven buitmaakten.

Het is niet duidelijk of de ringen op de foto van Khloé, die een foto plaatste van haar hand op die van vriendje Tristan Thompson, veel geld waard zijn. Desalniettemin hadden volgers hun oordeel klaar. "Vind je het gek dat jullie beroofd worden?", schreef iemand bij de foto. Een ander vroeg zich af: "Heb je dan niks geleerd van wat er met Kim is gebeurd?"