ANP André Hazes jr. vader geworden

ROTTERDAM - André Hazes is vader geworden. Zijn vriendin Monique beviel dinsdagavond van hun zoon, die Andreas Martinus Hazes heet. Zijn roepnaam is André.

Door ANP - 26-10-2016, 21:58 (Update 26-10-2016, 22:06)

"Alle clichés zijn waar, we zijn dolgelukkig, zijn ontzettend trots en kunnen ons nu al geen leven meer voorstellen zonder ons kleine wonder. Moeder en zoon maken het goed”, laten ze via het management weten aan Shownieuws.

Dré Hazes en zijn vriendin Monique maakten in mei bekend dat ze een zoontje verwachtten. Woensdagavond verscheen ook een foto op Instagram, waarbij André Hazes jr. schrijft: "Het moment dat je dat kleine ventje voor het eerst vast hebt, weet je dat je je eigen leven zou geven voor hem. Hoe kan zo'n klein jochie mij zoveel kippenvel geven. Mij laten huilen hoe ik nog nooit gehuild hebt. Jij bent mijn wonder, mijn leven."

André prijst zijn Monique. "Ik heb zoveel bewondering en respect voor de manier waarop jij dit hebt ondergaan. Je was sterk, kalm en een moeder zoals een moeder op dit soort momenten hoort te zijn. Je gaf alles voor je kind. Diepe, diepe buiging. Ik ben trots dat wij dit kleine monster op de wereld mochten brengen."

Monique Noël deelde dezelfde foto en schrijft: "Op 25 oktober 2016 om 22.25 uur is onze zoon André geboren. Het werd ons niet kado gegeven, maar is wel ons allermooiste kado. Ik had me tijdens deze uren geen betere steun kunnen wensen dan mijn eigen man. Met z'n drietjes hebben we het voor elkaar gevochten. Alles wat gezegd werd is waar. Nu al het mooiste wat er is en nu al onze hartjes gevuld. Dankbaar, gelukkig en trots."